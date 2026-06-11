Παρί Σεν Ζερμέν: Διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. για Ολίσε

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να σχεδιάζει το μέλλον της με φόντο τη διατήρηση της κυριαρχίας της σε Γαλλία και Ευρώπη, έχοντας στρέψει το βλέμμα της σε έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe», οι Παριζιάνοι έχουν θέσει ως κορυφαίο μεταγραφικό στόχο για το φετινό καλοκαίρι τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου και είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο 24χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των Βαυαρών, καταγράφοντας 22 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή της. Αντιθέτως, οι Γερμανοί φέρονται να εργάζονται ήδη για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031, επιδιώκοντας να «δέσουν» τον Ολίσε και να απομακρύνουν κάθε μεταγραφικό σενάριο.