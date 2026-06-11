· Μπάγερν Μονάχου · Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν: Διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. για Ολίσε

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου και είναι διατεθειμένη να δαπανήσει 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη «L'Equipe».

Παρί Σεν Ζερμέν: Διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. για Ολίσε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να σχεδιάζει το μέλλον της με φόντο τη διατήρηση της κυριαρχίας της σε Γαλλία και Ευρώπη, έχοντας στρέψει το βλέμμα της σε έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe», οι Παριζιάνοι έχουν θέσει ως κορυφαίο μεταγραφικό στόχο για το φετινό καλοκαίρι τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου και είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο 24χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των Βαυαρών, καταγράφοντας 22 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή της. Αντιθέτως, οι Γερμανοί φέρονται να εργάζονται ήδη για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031, επιδιώκοντας να «δέσουν» τον Ολίσε και να απομακρύνουν κάθε μεταγραφικό σενάριο.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:46 MUNDOBASKET

Με όλα τα «αστέρια» της η Τουρκία στα προκριματικά του MundoBasket 2027

19:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Απολογήθηκε δημόσια ο βοηθός του Αταμάν

19:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Πορτέλα - Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

18:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. για Ολίσε

18:07 ΣΠΟΡ

ΣΕΦ: Πετάνε στον δρόμο την ομοσπονδία πινγκ πονγκ - «Απαράδεκτη έξωση, χωρίς εναλλακτική λύση»

18:06 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε ιστορία και «οδηγεί» τον Παναθηναϊκό

17:35 EUROLEAGUE

Βαλένθια: «Έδεσε» τον Κάμερον Τέιλορ

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπιασε» τους 700.000 followers στο Instragram

17:21 BET ON

Μεγάλος νικητής στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κέρδισε 379.721 ευρώ με 14 παιχνίδια!

16:54 GREEK BASKET LEAGUE

Οικογενειακώς στο Telekom Center Athens ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

16:46 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Έφτασε σε συμφωνία για το γήπεδο στη Γλυφάδα και παίζει Champions League

16:31 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γειτονιά στο Λονδίνο γέμισε με σημαίες της Αγγλίας ενόψει της διοργάνωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας