Μεγάλος νικητής στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κέρδισε 379.721 ευρώ με 14 παιχνίδια!

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 2 έως τις 8 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στον Πύργο, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ», «Συνολικά Γκολ Under 2.5» και «Να σκοράρουν οι δύο Ομάδες» σε 14 αγώνες από τα διεθνή φιλικά παιχνίδια, τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής και την Copa De La Liga της Χιλής και κέρδισε 379.721,54 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Σκορ 6 της ιπποδρομίας από το Kenilworth, ένας νικητής κέρδισε 1.299,50 ευρώ.