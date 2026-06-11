Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπιασε» τους 700.000 followers στο Instragram

Τα social media είναι πλέον «εργαλείο» για τις επαγγελματικές αθλητικές ομάδες. Αποτελώντας τη σύνδεση με τους φιλάθλους. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τα πηγαίνει εξαιρετικά σε αυτόν τον τομέα, κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Ο επίσημος λογαριασμός των «πράσινων» στο Instagram, ξεπέρασε τους 700.000 ακόλουθους. Αριθμός που δείχνει την απήχηση και το δέσιμο με τους φιλάθλους.

Είναι μακράν η πιο δημοφιλής ελληνική μπασκετική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός έχει 736.000 followers. Ο Ολυμπιακός φτάνει τις 431.000, όταν αρκετά πίσω. Η ΑΕΚ είναι στους 79.500, o ΠΑΟΚ έχει 79.200 και ο Άρης 57.100.

H ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρει:

«700K Πράσινοι ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ.

Η πράσινη οικογένεια μας απλώς μεγαλώνει!

Πάνω από 700,000 από εσάς τώρα μοιράζεστε το πάθος, την αγάπη και το καρδιοχτύπι αυτής της ομάδας.

Ευχαριστούμε για την απίστευτη υποστήριξή σας και για το γεγονός ότι η κοινότητά μας είναι η πιο θορυβώδης και μοναδική στην Ευρώπη!».