Βαλένθια: «Έδεσε» τον Κάμερον Τέιλορ
Ο Κάμερον Τέιλορ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Βαλένθια, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του 32χρονου φόργουορντ, όπως αναφέρει το «encestando.es».
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «encestando.es», η Βαλένθια κινήθηκε άμεσα για να «θωρακίσει» έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της και να αποτρέψει πιθανή αποχώρησή του.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθε σε συμφωνία με τον 32χρονο φόργουορντ για επέκταση της συνεργασίας τους, παρότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι με διετές συμβόλαιο, μετά την καταβολή ρήτρας στη Μάλαγα.
Η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντική αύξηση αποδοχών για τον Τέιλορ, αλλά και αισθητά υψηλότερη ρήτρα αποδέσμευσης, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια ευρωπαϊκών συλλόγων να τον αποκτήσουν.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της φετινής πορείας της Βαλένθια σε Ισπανία και Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 39% στα σουτ τριών πόντων.