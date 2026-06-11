Βαλένθια: «Έδεσε» τον Κάμερον Τέιλορ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «encestando.es», η Βαλένθια κινήθηκε άμεσα για να «θωρακίσει» έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της και να αποτρέψει πιθανή αποχώρησή του.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθε σε συμφωνία με τον 32χρονο φόργουορντ για επέκταση της συνεργασίας τους, παρότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι με διετές συμβόλαιο, μετά την καταβολή ρήτρας στη Μάλαγα.

Η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντική αύξηση αποδοχών για τον Τέιλορ, αλλά και αισθητά υψηλότερη ρήτρα αποδέσμευσης, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια ευρωπαϊκών συλλόγων να τον αποκτήσουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της φετινής πορείας της Βαλένθια σε Ισπανία και Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 39% στα σουτ τριών πόντων.