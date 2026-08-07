Νότια Κορέα: Ερευνα της αστυνομίας για την πρόσληψη του Χονγκ Μιουνγκ Μπo

Η αστυνομία διεξήγαγε «επιχειρήσεις έρευνας και κατάσχεσης» στα γραφεία της Κορεατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (KFA), δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο AFP. Οι αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε «παρεμπόδιση των εργασιών», που σημαίνει παρέμβαση στην ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας διορισμού του Χονγκ Μιουνγκ-μπο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο 57χρονος τεχνικός ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας στα τέλη Ιουνίου, μετά από τον απογοητευτικό αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026.

Σημειώνεται, ότι στα τέλη Ιουλίου, ο κ. Χονγκ κλήθηκε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής και δήλωσε ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για τον αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος Λι Τζάε-μιουνγκ απέδωσε την αποτυχία σε «ανίκανους ανθρώπους» που προήχθησαν σε ηγετικές θέσεις, σε μια δήλωση που αναφερόταν στον «σεχταρισμό» που, όπως ισχυρίστηκε, μαστίζει την στρατολόγηση στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Μετά από μια πολλά υποσχόμενη νίκη με 2-1 εναντίον της Τσεχίας, οι «Taeguk Warriors» έχασαν στην συνέχεια από το Μεξικό και την Νότια Αφρική, με σκορ 1-0.