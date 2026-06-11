Οικογενειακώς στο Telekom Center Athens ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι η δύσκολη και ταυτόχρονα μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο διεθνής πορτιέρε θα εξαντλήσει τις πιθανότητες για κάποιο απ’ τα κορυφαία πρωταθλήματα, με τους «πράσινους» να είναι διατεθειμένοι να τον περιμένουν.

Πάντως, ανεξάρτητα απ’ το επαγγελματικό του μέλλον, ο «Όντι» δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του στο «τριφύλλι». Κάτι που έκανε και το βράδυ της Τετάρτης (10/6) στο Telekom Center Athens. Βρέθηκε εκεί οικογενειακώς για το Game 4 των τελικών.

Μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, παρακολούθησαν το ματς γεμάτοι χαρά και πάθος για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, τραγουδούσαν συνθήματα στα παιδιά και πανηγύριζαν μαζί τους. Ο πιτσιρικάς, φορούσε φανέλα του Κέντρικ Ναν.

Η Έλενα, σύζυγος του Οδυσσέα, έγραψε χαρακτηριστικά σε μια ανάρτησή της: «Διδάξαμε και πάλι σήμερα σαν γονείς».

Ο Βλαχοδήμος έχει αγαπήσει το μπάσκετ και πήγαινε στο γήπεδο, από την εποχή που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ακόμη. Έχοντας τότε για παρέα, τον κουμπάρο του, Χρήστο Δώνη.