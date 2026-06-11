Παναθηναϊκός: Έφτασε σε συμφωνία για το γήπεδο στη Γλυφάδα και παίζει Champions League

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το σημαντικότερο εμπόδιο που υπήρχε στον δρόμο του για τη συμμετοχή του στο επόμενο Champions League, καθώς φαίνεται πως έφτασε σε συμφωνία για τη χρήση του κλειστού της Γλυφάδας.

Οι «πράσινοι», που ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τη φετινή σεζόν κατακτώντας το νταμπλ, είχαν θέσει ως βασικό στόχο την παρουσία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ωστόσο, το ζήτημα της έδρας αποτελούσε το βασικό «αγκάθι» στις προσπάθειές τους.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν συνεχείς επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις διαπραγματεύσεις να μην οδηγούνται αρχικά σε συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα άλλαξαν και η απόσταση που υπήρχε φαίνεται πως καλύφθηκε, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει τη χρήση του κλειστού «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.