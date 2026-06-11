ΣΕΦ: Πετάνε στον δρόμο την ομοσπονδία πινγκ πονγκ - «Απαράδεκτη έξωση, χωρίς εναλλακτική λύση»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για έξωση στην ομοσπονδία του πινγκ πονγκ από το ΣΕΦ, στο οποίο στεγάζεται για πολλά χρόνια.

Η ΕΦΟΕΠΑ χαρακτηρίζει την απόφαση απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εξασφαλιστεί κάποια εναλλακτική λύση για τη συνέχιση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της.

Μάλιστα, τονίζει πως η Πολιτεία όφειλε να έχει μεριμνήσει για την εύρεση νέου χώρου πριν προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΦΟΕΠΑ αναφέρεται:

«H ΕΦΟΕΠΑ ενημερώνει τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτητές και το σύνολο της οικογένειας της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης ότι η Ομοσπονδία μας καλείται να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έως το τέλος Ιουνίου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τεράστια και σύνθετα προβλήματα στη λειτουργία της Ομοσπονδίας και του αθλήματός μας. Μέσα σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα, η οποία ασκεί αφόρητη πίεση στον σχεδιασμό και την καθημερινή μας λειτουργία, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Κρίνεται ως απολύτως απαράδεκτη η συγκεκριμένη έξωση της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει προηγουμένως εξευρεθεί ή διασφαλιστεί από την πλευρά της Πολιτείας μια ουσιαστική εναλλακτική λύση για τη συνέχιση της δραστηριότητάς μας.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν υπήρξε απλώς η έδρα της ΕΦΟΕΠΑ. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε το κέντρο της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης, τον χώρο όπου προπονήθηκαν και αναδείχθηκαν σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες, όπου φιλοξενήθηκαν κορυφαίες διοργανώσεις και όπου γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της ιστορίας του αθλήματός μας. Η αποχώρησή μας από έναν χώρο τόσο στενά συνδεδεμένο με την πορεία και την ανάπτυξη της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης προκαλεί σε όλους μας έντονα συναισθήματα και εύλογη ανησυχία.

Παρά τις δυσκολίες, η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση. Πραγματοποιούμε καθημερινά επαφές με την πολιτική ηγεσία, τη διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε αρμόδιο παράγοντα, προκειμένου να εξευρεθούν άμεσα λύσεις που θα επιτρέψουν στο άθλημά μας να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του.

Πρώτος μας στόχος είναι η διασφάλιση της συνέχισης των προπονήσεων των Εθνικών Ομάδων σε κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι διεθνείς μας αθλητές και αθλήτριες να μπορέσουν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους χωρίς να επηρεαστούν οι αγωνιστικοί τους στόχοι και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε εντατικά για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της περιόδου 2026-2027.

Η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή πρωταθλημάτων, αναπτυξιακών διοργανώσεων και σημαντικών αγώνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και αντικείμενο συνεχών, καθημερινών ενεργειών από πλευράς Ομοσπονδίας.

Γνωρίζουμε την αγωνία και τον προβληματισμό που επικρατεί στην κοινότητα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Θέλουμε, όμως, να διαβεβαιώσουμε όλους τους ανθρώπους του αθλήματος ότι η ΕΦΟΕΠΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με υπευθυνότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου της και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει.

Η Ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπερνά τις προκλήσεις και να προχωρά μπροστά. Με ενότητα, συνεργασία και κοινή προσπάθεια, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον του αθλήματός μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις του αθλήματος σε συστράτευση και συμπόρευση, ώστε μέσα από συλλογική προσπάθεια και συνεννόηση να βρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για το παρόν και το μέλλον της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη χώρα μας».