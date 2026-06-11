Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε ιστορία και «οδηγεί» τον Παναθηναϊκό

Η απόδοσή του στο Game 1 των τελικής της Stoiximan GBL με μία λέξη ήταν… τραγική. Η εικόνα του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπου είχε πέσει μπροστά από τον πάγκο με την απογοήτευση να τον έχει κυριεύσει ολοκληρωτικά φανέρωνε χωρίς καμία περιστροφή την ψυχολογική του κατάσταση.

Η ήττα της ομάδας, σε συνδυασμό με μία από τις χειρότερες προσωπικές του εμφανίσεις (2 πόντοι με 1/13 σουτ εντός πεδίας), ουσιαστικά ήταν ο συνδυασμός που «ξεκλείδωσε» τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός παίκτης του «τριφυλλιού» μετά το Game 1 είναι ένας άλλος.. παίκτης. Ο Χέιζ έχει πάρει τον Παναθηναϊκό από το χέρι και τον «οδηγεί» με ασφάλεια προς το τέλος της διαδρομής, παίζοντας και για τον εαυτό του, αλλά και για τους συμπαίκτες του που είναι απόντες. Η απουσία του Όσμαν και η λειψανδρία που υπάρχεις τη θέση «5» για τον Εργκίν Αταμάν «αναγκάζει» τον Τούρκο τεχνικό να… λιώνει τον έμπειρο παίκτη σε παρκέ και glass floor, με τον ίδιο τον παίκτη όμως να το… απολαμβάνει.

«Ο Χέιζ είναι από τους παίκτες που θέλουν και τους αρέσει να παίζουν πάνω από 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Απόψε (σ.σ. χθες) όμως αγωνίστηκε πολύ περισσότερο» είπε ο Εργκίν Αταμάν με.. γέλια, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου και σήμερα ήρθε ο ΕΣΑΚΕ να αναφέρει πως ο Αμερικανός «έγραψε» ιστορία.

«Έμεινε στο παρκέ για 48:22 και έτσι σημείωσε την μεγαλύτερη επίδοση χρόνου συμμετοχής σε τελικό. Το ρεκόρ άνηκε στον Τζέι Αρ Χόλντεν, ο οποίος στον πρώτο τελικό του 2022 (ΑΕΚ-Ολυμπιακός) είχε αγωνιστεί για 46:42. Σημειώνεται πως το «πράσινο» ρεκόρ άνηκε στον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος στον πρώτο τελικό του 1999 είχε παίξει για 45 λεπτά» αναφέρεται στην ανάρτηση της Stoiximan GBL.

Στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της σειράς των τελικών ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις έχει:

12,25 πόντους μέσο όρο

36,3% στα δίποντα (8/22)

45,5% στα τρίποντα (10/220

75% στις βολές (3/4)

4,5 ριμπάουντ (18)

1,7 ασίστ (7)