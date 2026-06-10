Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βλάντας Γκαράστας

Ο Βλάντας Γκαράστας, ο Λιθουανός προπονητής των μεγάλων επιτυχιών με την εθνική ομάδα της χώρας, αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βλάντας Γκαράστας
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Στο πένθος έχει βυθιστεί το μπάσκετ της Λιθουανίας, αλλά και γενικότερα ο κόσμος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο θρυλικός προπονητής, Βλάντας Γκαράστας.

Ήταν αυτός που οδήγησε την Ζαλγκίρις στον τελικό της EuroLeague το 1986, ενώ υπήρξε προπονητής τόσο της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και της εθνικής Λιθουανίας με μεγάλες επιτυχίες.

Στο παλμαρέ του μέτρησε ένα ασημένιο σε MundoBasket (1990), ένα ασημένιο )1995) κι ένα χάλκινο σε EuroBasket (1989), όπως και δύο χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1992, 1996).

Τον Γκαράστας αποχαιρέτησε η Ζαλγκίρις με μήνυμά της στα social media:

«Ο θρυλικός προπονητής της Ζαλγκίρις και της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του προπονητή».

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