FIBA, NBA, Euroleague, συναντήθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχίσουν συζητήσεις

Στην Ελβετία οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες, με τις τρεις πλευρές να δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν τις επαφές τους τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στα γραφεία της παγκόσμιας ομοσπονδίας μπάσκετ στο Μις, το NBA και η FIBA επανέλαβαν το όραμά τους για τη δημιουργία μιας νέας λίγκας και παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο ομάδες της EuroLeague που δεν έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις συμμετοχής θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα.

«Πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και για πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του NBA, της FIBA και της EuroLeague. «Και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο τις επόμενες εβδομάδες».

Περισσότεροι από 120 υποψήφιοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων υφιστάμενες ομάδες, επενδυτικά σχήματα και εύποροι ιδιώτες, έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον για το προτεινόμενο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το NBA έχει ήδη λάβει προτάσεις που κυμαίνονται από 500 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια, με ορισμένες να ξεπερνούν το 1 δισ. Οι 12 πόλεις που εξετάζονται για το νέο εγχείρημα περιλαμβάνουν το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Παρίσι, τη Λυών, τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, το Βερολίνο, το Μόναχο, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.

Το NBA και η FIBA έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι κάθε ομάδα της EuroLeague διαθέτει σαφή δρόμο συμμετοχής στο νέο σύστημα, είτε μέσω της δυνατότητας μόνιμης ένταξης ως franchise στο NBA Europe είτε μέσω πρόκρισης με ένα διαφανές, αξιοκρατικό σύστημα.

Η προοπτική δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας είχε ανακοινωθεί από το NBA και τη FIBA τον Μάρτιο του 2025, με την έναρξη της διοργάνωσης να τοποθετείται χρονικά, σε περίπτωση υλοποίησης, για τον Οκτώβριο του 2027.