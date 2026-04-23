ΕΠΊΣΗΜΟ: Συνεχίζει στην Κίνα ο Αγραβάνης
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 13:32
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Κίνα και συγκεκριμένα στους Ningbo Rockets του κόουτς Χάρη Μαρκόπουλου θα συνεχίσει ο Δημήτρης Αγραβάνης, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κινέζικη ομάδα. 

Γνωστό ήταν εδώ και λίγες ημέρες πως ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, υπό τις οδηγίες του Χάρη Μαρκόπουλου και σήμερα ήρθε η επιβεβαιώση από την ομάδα του. 

Για συμπαίκτες θα έχει δύο πρώην NBAers, τους Τάκο Φολ και Κένιον Μάρτιν τζούνιορ

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί κατά σειρά με τις φανέλες των Αμαρουσίου, Πανιωνίου, Ολυμπιακού, Προμηθέα, Νάπολι, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μπρεογάν, ΑΕΚ, Χεφέι, Νεπτούνας, Τινταστόλ. Φυσικά έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα Κύπελλο Ελλάδος.

 



