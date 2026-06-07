Το ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Σβέρεφ μετά την κατάκτηση του Roland Garros

Ο Σάσα Σβέρεφ είναι ο νέος πρωταθλητής του Roland Garros. Διαβάστε το ποσό που εισέπραξε ο Γερμανός τενίστας μετά την κατάκτηση του παριζιάνικου Grand Slam. 

Το ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Σβέρεφ μετά την κατάκτηση του Roland Garros
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Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Roland Garros, υποτάσσοντας σε έναν συγκλονιστικό τελικό τον Φλάβιο Κομπόλι με 3-2 στα σετ.

Χάρη σε αυτή του τη νίκη, ο γερμανός τενίστας έβαλε στα ταμεία του το αστρονομικό ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο Φλάβιο Κόμπολι, παρά την ήττα του στο πέμπτο σετ, δεν έφυγε με άδεια χέρια, καθώς η συμμετοχή του στον παρθενικό του major τελικό του απέφερε το ποσό του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Roland Garros μοίρασε φέτος συνολικά το ποσό-ρεκόρ των 61,7 εκατομμυρίων ευρώ σε χρηματικά έπαθλα (prize money).

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