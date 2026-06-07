«Βασιλιάς» στο χώμα ο Σβέρεφ: Νίκησε τον Κομπόλι και σήκωσε για πρώτη φορά το Roland Garros!

Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στο φετινό Roland Garros, υποτάσσοντας σε μια συγκλονιστική μάχη που διήρκεσε σχεδόν τεσσεράμισι ώρες, τον Φλάβιο Κομπόλι με 3-2 σετ, σηκώνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του major τίτλο.

Ο 29χρονος έφυγε θριαμβευτής από το Court Philippe Chartier με τον Φλάβιο Κομπόλι να αποδεικνύεται ωστόσο σκληρό καρύδι. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ, με τον Ζβέρεφ να προηγείται δύο φορές στα σετ (1-0 και 2-1), όμως ο μαχητικός Ιταλός –που αγωνιζόταν στον πρώτο major τελικό της καριέρας του– έβρισκε πάντα τον τρόπο να επιστρέφει, στέλνοντας την αναμέτρηση στο πέμπτο και καθοριστικό σετ μετά από ένα δραματικό tie-break στο τέταρτο κομμάτι του αγώνα.

Εκεί, αν και ξύπνησαν «φαντάσματα» του παρελθόντος για τον Γερμανό, η εμπειρία και η ψυχραιμία του μίλησαν στα κρίσιμα σημεία. Ο Κόμπολι δεν ήταν όσο προσεκτικός χρειαζόταν στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ, γεγονός που επέτρεψε στον Ζβέρεφ να ξεφύγει στο σκορ και να κλειδώσει με ένα εμφατικό 6-1 τον πρώτο και σπουδαιότερο τίτλο της καριέρας του.