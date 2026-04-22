ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σμιντ
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 14:25
ΜΠΑΣΚΕΤ / Μπιλμπάο / ΠΑΟΚ

Η FIBA τιμά τη μνήμη του θρυλικού σκόρερ πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο «Παλατάκι».

Με ενός λεπτού σιγή θα τιμηθεί η μνήμη του Όσκαρ Σμιντ πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο, για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη FIBA, με την κίνηση αυτή να αποτελεί φόρο τιμής στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Όσκαρ Σμιντ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο μπάσκετ, έχοντας καταγραφεί ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, με περισσότερους από 50.000 πόντους στην καριέρα του.



