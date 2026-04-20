GBL: MVP της 25ης αγωνιστικής Μιλουτίνοβ και Άπλμπι

Οnsports Τeam

Ταϊρί Άμπλμπι και Νίκολα Μιλουτίνοβ ξεχώρισαν στην 25η αγωνιστική της GBL και μοιράστηκαν παρέα το βραβείο του MVP.

Από τη μία ο Νίκολα Μιλουτίνοβ κυριάρχησε στη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί του Άρη Betsson, με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι. Ο Σέρβος σέντερ σκόραρε 16 πόντους με 6/8 βολές, 5/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, πήρε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 κοψίματα, δέχθηκε ένα, κέρδισε 6 φάουλ, υπέπεσε σε ένα φάουλ και πραγματοποίησε ένα κλέψιμο.

Από την άλλη ο Ταϊρί Άπλμπι χάρισε την πρόκριση στα πλέι οφ για την ομάδα της Μυκόνου, πετυχαίνοντας 21 πόντους με 5/7 βολές, 5/6 δίποντα και 2/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37’ και 13’’ συμμετοχής.