GBL: MVP της 25ης αγωνιστικής Μιλουτίνοβ και Άπλμπι
Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 17:13
Σε δύο παίκτες μοιράστηκε το βραβείο του MVP της 25ης αγωνιστικής στη GBL, με τους Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ταϊρί Απλμπι να αποσπούν το βραβείο.

Ταϊρί Άμπλμπι και Νίκολα Μιλουτίνοβ ξεχώρισαν στην 25η αγωνιστική της GBL και μοιράστηκαν παρέα το βραβείο του MVP.

Από τη μία ο Νίκολα Μιλουτίνοβ κυριάρχησε στη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί του Άρη Betsson, με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι. Ο Σέρβος σέντερ σκόραρε 16 πόντους με 6/8 βολές, 5/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, πήρε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 κοψίματα, δέχθηκε ένα, κέρδισε 6 φάουλ, υπέπεσε σε ένα φάουλ και πραγματοποίησε ένα κλέψιμο.

Από την άλλη ο Ταϊρί Άπλμπι χάρισε την πρόκριση στα πλέι οφ για την ομάδα της Μυκόνου, πετυχαίνοντας 21 πόντους με 5/7 βολές, 5/6 δίποντα και 2/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 37’ και 13’’ συμμετοχής.

