Παναθηναϊκός: Κατέθεσε ένσταση για την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων του

Στην υποβολή ένστασης για όσα έγιναν στο Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός, προχώρησαν οι «πράσινοι». Το «τριφύλλι» υποστηρίζει πως είχαν διατεθεί εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους του, στους οποίους κατά παράβαση κανονισμών και νομοθεσίας δεν επιτράπηκε η είσοδος.

Αναλυτικά η ένσταση των «πράσινων» αναφέρει:

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».