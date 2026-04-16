Παναθηναϊκός: Κατέθεσε ένσταση για την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων του
Onsports Team 16 Απριλίου 2026, 00:18
Το «τριφύλλι» αναφέρεται στην διάθεση εισιτηρίων από τους γηπεδούχους σε φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά τελικά κόντρα στους κανόνες και τους νόμους δεν τους επιτράπηκε η είσοδος.

Στην υποβολή ένστασης για όσα έγιναν στο Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός, προχώρησαν οι «πράσινοι». Το «τριφύλλι» υποστηρίζει πως είχαν διατεθεί εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους του, στους οποίους κατά παράβαση κανονισμών και νομοθεσίας δεν επιτράπηκε η είσοδος.

Αναλυτικά η ένσταση των «πράσινων» αναφέρει:

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».

 



