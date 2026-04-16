Παναθηναϊκός: Κατέθεσε ένσταση για την απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων του
Το «τριφύλλι» αναφέρεται στην διάθεση εισιτηρίων από τους γηπεδούχους σε φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά τελικά κόντρα στους κανόνες και τους νόμους δεν τους επιτράπηκε η είσοδος.
Στην υποβολή ένστασης για όσα έγιναν στο Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός, προχώρησαν οι «πράσινοι». Το «τριφύλλι» υποστηρίζει πως είχαν διατεθεί εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους του, στους οποίους κατά παράβαση κανονισμών και νομοθεσίας δεν επιτράπηκε η είσοδος.
Αναλυτικά η ένσταση των «πράσινων» αναφέρει:
«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του».