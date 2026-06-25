Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η viral απάντηση του για τα αναμνηστικά στην τοιχογραφία του στο Μιλγουόκι

Η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς για τους Μαϊάμι Χιτ έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους φιλάθλους της ομάδας του Ουισκόνσιν, οι οποίοι συνεχίζουν να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή τους προς τον Έλληνα σούπερ σταρ.

https://www.instagram.com/p/DZ-Q6QhEvX4/

Η τοιχογραφία του «Greek Freak» σε δρόμο του Μιλγουόκι μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για τους φίλους των Μπακς, οι οποίοι άφησαν λουλούδια, φανέλες και διάφορα αναμνηστικά, σε μια συμβολική κίνηση αποχαιρετισμού προς τον παίκτη που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

Ο Αντετοκούνμπο δεν άφησε ασχολίαστες τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέποντας τα αφιερώματα των φιλάθλων, απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο κάτω από σχετική δημοσίευση, γράφοντας: «Παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός».