Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπόνηση μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μετά το μεγάλο trade στους Χιτ

Ο Αντετοκούνμπο κι Αντεμπάγιο θα είναι από τη νέα σεζόν συμπαίκτες στο Μαϊάμι κι ήδη ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί.

Ο «Greek Freak» έχει αλλάξει σελίδα στην καριέρα του και πλέον ανήκει στο ρόστερ των Χιτ, μετά από 13 χρόνια παρουσίας στους Μπακς, όπου κι έγραψε τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Μόλις δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση του trade, ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον νέο του «αγαπημένο» συμπαίκτη, Μπαμ Αντεμπάγιο, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα εποχή στους Χιτ.

Οι δύο σταρ προπονήθηκαν μαζί ως συμπαίκτες για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη χημεία και τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει στο Μαϊάμι ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.