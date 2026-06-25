· Μαϊάμι Χιτ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπόνηση μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μετά το μεγάλο trade στους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Μπαμ Αντεμπάγιο προπονήθηκαν μαζί, δύο ημέρες μετά την ανταλλαγή του «Greek Freak» στους Μαϊάμι Χιτ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπόνηση μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μετά το μεγάλο trade στους Χιτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντετοκούνμπο κι Αντεμπάγιο θα είναι από τη νέα σεζόν συμπαίκτες στο Μαϊάμι κι ήδη ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί.

Ο «Greek Freak» έχει αλλάξει σελίδα στην καριέρα του και πλέον ανήκει στο ρόστερ των Χιτ, μετά από 13 χρόνια παρουσίας στους Μπακς, όπου κι έγραψε τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Μόλις δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση του trade, ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον νέο του «αγαπημένο» συμπαίκτη, Μπαμ Αντεμπάγιο, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα εποχή στους Χιτ.

Οι δύο σταρ προπονήθηκαν μαζί ως συμπαίκτες για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη χημεία και τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει στο Μαϊάμι ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

https://www.instagram.com/p/DZ-rKbEmamc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
12:32 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η viral απάντηση του για τα αναμνηστικά στην τοιχογραφία του στο Μιλγουόκι

12:28 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Τρέλα» για τα διαρκείας, εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν τις 24.000!

12:15 MVP

«Ήμουν εκεί όταν ο Σαμαράς έστειλε την Ελλάδα στους "16"»

12:00 MUNDIAL

Η ιστορική πρόκριση της Νότιας Αφρικής (vid)

11:57 BET ON

Παγκόσμιο: Μάχες για την πρόκριση σε τρεις ομίλους με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

11:56 EUROLEAGUE

«Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ»

11:27 ΣΠΟΡ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Στιγμές πανικού σε αγώνα μπέιζμπολ που «λύγισε» από τις δονήσεις!

11:05 OPINION

Μουσταφά Φαλ: Ο Ζοτς βρήκε τον playmaker της ρακέτας

10:52 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπόνηση μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μετά το μεγάλο trade στους Χιτ

10:29 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις ΗΠΑ

10:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 14ης αγωνιστικής ημέρας

09:35 EUROLEAGUE

Μάικ Τζέιμς: «Ξυπνάω και μαθαίνω πως έχω υπογράψει συμβόλαιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας