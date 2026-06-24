· Βαλένθια · Ντάλας Μάβερικς

Από τη Βαλένθια στους Μάβερικς ο Ντε Λαρέα

Ο πρώην, πλέον, παίκτης της Βαλένθια πήρε τη μεγάλη απόφαση και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. 

Από τη Βαλένθια στους Μάβερικς ο Ντε Λαρέα
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Κάτοικος Ντάλας θα γίνει από την επόμενη σεζόν ο Ισπανός άσος, μετά από ένα ντόμινο κατά τη διάρκεια του draft, με τον Ντε Λαρέα να επιλέγεται στο νούμερο 25 από τους Λέικερς και τελικά μέσω των Νικς να καταλήγει στους Μάβερικς.

Έτσι ο Ισπανός άσος από τη νέα σεζόν θα κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το συμβόλαιό του να είναι τετραετές έναντι 16,1 εκατ. δολαρίων.

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