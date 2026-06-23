· Μαϊάμι Χιτ

Μαιάμι Χιτ: Και Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν

Η ομάδα του Μαϊάμι μετά το «μπαμ» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μία ακόμα «βόμβα», αυτή τη φορά με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Μαιάμι Χιτ: Και Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ έριξαν οι Μαϊάμι Χιτ με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και όπως φαίνεται ο Πατ Ράϊλι και ο Έρικ Σποέλστρα δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν εκεί.

Η ομάδα του Μαϊάμι θέλουν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω και σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να φέρουν τον King James ξανά στη Φλόριντα, χωρίς όμως να υπάρχει τίποτα προχωρημένο προς το παρόν.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες, χωρίς να θεωρείται απίθανο το να ξαναδούμε τον Τζέιμς με τη φανέλα που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και τρία MVP.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:31 GREEK BASKET LEAGUE

Δικαίωση για τον Παναθηναϊκό - Οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για Λεσόρ και Γκραντ

14:28 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε Ζοέλ Ρόκα για τα άκρα της επίθεσης

14:18 EUROLEAGUE

Παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε ο Χολ

14:17 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Θέλω περισσότερα γκολ - Δεν πιστεύω στην τύχη»

14:13 SUPER LEAGUE

Συνεχίζει στον πάγκο του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου

14:02 EUROLEAGUE

Τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Κένεθ Φαρίντ

13:51 SUPER LEAGUE

Τσάπρας: «Όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό - Με ήθελαν κι άλλες ομάδες αλλά...»

13:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στη Φλουμινένσε ο Τιάγκο Σίλβα!

13:33 ΣΠΟΡ

Το μήνυμα του Μεϊγουέδερ για τον απόλυτο αγώνα με τον Ζαμπίδη: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

13:30 MUNDIAL

Τρομερός Ζλάταν για Μέσι: «Σε δύο ματς έχει 5 γκολ και εγώ σε 2 Μουντιάλ δεν έχω κανένα»

13:22 SUPER LEAGUE

Επικό μήνυμα Λεβαδειακού σε Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Ποιο Μαϊάμι; Έλα Λιβαδειά»

13:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: GOAT χωρίς αντίπαλο - Ο Μέσι διέλυσε ακόμη ένα ρεκόρ και πέρασε στην αιωνιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας