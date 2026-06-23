Μαιάμι Χιτ: Και Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν

«Βόμβα» στο ΝΒΑ έριξαν οι Μαϊάμι Χιτ με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και όπως φαίνεται ο Πατ Ράϊλι και ο Έρικ Σποέλστρα δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν εκεί.

Η ομάδα του Μαϊάμι θέλουν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω και σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να φέρουν τον King James ξανά στη Φλόριντα, χωρίς όμως να υπάρχει τίποτα προχωρημένο προς το παρόν.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες, χωρίς να θεωρείται απίθανο το να ξαναδούμε τον Τζέιμς με τη φανέλα που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και τρία MVP.