· Ντάλας Μάβερικς

Νέα εποχή στους Μάβερικς: Προπονητής ο Ντάστι Μέι

Ο Ντάστι Μέι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, σύμφωνα με τους Σαμς Σαράνια, Άνταμ Σέφτερ και Πιτ Θάμελ.

Νέα εποχή στους Μάβερικς: Προπονητής ο Ντάστι Μέι
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Οι Ντάλας Μάβερικς προχωρούν σε μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία, καθώς έδωσαν τα χέρια με τον Ντάστι Μέι, ο οποίος αφήνει το κολεγιακό μπάσκετ για να αναλάβει τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Σαμς Σαράνια, Άνταμ Σέφτερ και Πιτ Θάμελ, ο 49χρονος τεχνικός συμφώνησε να αναλάβει τους Μάβερικς.

Ο Μέι προέρχεται από μια εντυπωσιακή πορεία με το Μίσιγκαν, το οποίο οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος NCAA το 2026, καθιερώνοντας το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους και πιο εξελίξιμους προπονητές του αμερικανικού κολεγιακού μπάσκετ.

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