NBA: Εποχή Τιάγκο Σπλίτερ στους Σικάγο Μπουλς

Σε νέα εποχή πέρασαν και επίσημα οι Σικάγο Μπουλς, καθώς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τιάγκο Σπλίτερ στη θέση του προπονητή.

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος τεχνικός, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν ως υπηρεσιακός προπονητής στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τα playoffs του NBA, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ταύρους».

Ο άλλοτε προπονητής της Παρί καλείται πλέον να αναλάβει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, αντικαθιστώντας τον Μπίλι Ντόνοβαν, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας για έξι συνεχόμενα χρόνια.

Βασικός στόχος της νέας εποχής για τους Σικάγο Μπουλς είναι η επιστροφή στα playoffs, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τη διοίκηση να περιμένει άμεση αγωνιστική βελτίωση και νέα αγωνιστική ταυτότητα υπό την καθοδήγηση του Σπλίτερ.