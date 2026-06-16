NBA: Εποχή Τιάγκο Σπλίτερ στους Σικάγο Μπουλς
Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τιάγκο Σπλίτερ, ο οποίος θα είναι νέος προπονητής της ομάδας.
Σε νέα εποχή πέρασαν και επίσημα οι Σικάγο Μπουλς, καθώς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τιάγκο Σπλίτερ στη θέση του προπονητή.
Ο 41χρονος Βραζιλιάνος τεχνικός, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν ως υπηρεσιακός προπονητής στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τα playoffs του NBA, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ταύρους».
Ο άλλοτε προπονητής της Παρί καλείται πλέον να αναλάβει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, αντικαθιστώντας τον Μπίλι Ντόνοβαν, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας για έξι συνεχόμενα χρόνια.
Βασικός στόχος της νέας εποχής για τους Σικάγο Μπουλς είναι η επιστροφή στα playoffs, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τη διοίκηση να περιμένει άμεση αγωνιστική βελτίωση και νέα αγωνιστική ταυτότητα υπό την καθοδήγηση του Σπλίτερ.