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NBA: Στο στόχαστρο των Πέλικανς ο Τζέιλεν Μπράουν

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ-φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ.

NBA: Στο στόχαστρο των Πέλικανς ο Τζέιλεν Μπράουν
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Μπορεί η φετινή σεζόν να ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μπόστον Σέλτικς, μετά τον αποκλεισμό τους στα playoffs, ωστόσο το όνομα του Τζέιλεν Μπράουν συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 28χρονου σταρ, βλέποντάς τον ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της επόμενης ημέρας του οργανισμού.

Μάλιστα, ο αναλυτής Μπράνσον Ρόμπινσον αναφέρθηκε στα πιθανά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Πέλικανς για να πείσουν τη Βοστώνη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο πακέτο φέρεται να συμπεριλαμβάνονται οι Ντεζούντε Μάρεϊ και Τρέι Μέρφι, δύο παίκτες με σημαντικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ορλεάνης.

Ο Μπράουν πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των Σέλτικς, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας. Σε μέσο όρο κατέγραψε 28,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της λίγκας.

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