NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Σπερς, έστειλαν σε 7ο ματς τους τελικούς της Δύσης

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβγαλαν αντίδραση στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σειράς απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 118-91 και φέρνοντας τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας στο 3-3.

Οι Τεξανοί έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ενδεχόμενη ήττα θα σήμαινε αποκλεισμό, όμως παρουσιάστηκαν απόλυτα έτοιμοι και με κυριαρχική εμφάνιση δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους περσινούς πρωταθλητές. Πλέον, η πρόκριση στους NBA Finals θα κριθεί σε Game 7, που θα διεξαχθεί στην Οκλαχόμα.

Οι Σπερς επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +13 (35-22). Οι Θάντερ προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στους επτά πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (60-53), μετά το επιμέρους 25-31.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν απόλυτα στο παρκέ. Οι Σπερς έτρεξαν επιμέρους σκορ 32-13, εκτόξευσαν τη διαφορά και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη πριν από την τελευταία περίοδο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η σειρά ισοφαρίστηκε σε 3-3 και η πρόκριση στους τελικούς του NBA θα κριθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5, 03:30) στην έδρα των Θάντερ.

Κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν για ακόμη μία φορά ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από πλευράς Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεχώρισε ο Τσετ Χόλμγκρεν με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.