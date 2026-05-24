NBA: Οι Νικς απέχουν μια νίκη από την επιστροφή στους τελικούς, έπειτα από 27 χρόνια!

Οι Νικς βρίσκονται πλέον μία… ανάσα από την πρώτη τους συμμετοχή στα NBA Finals μετά το 1999, καθώς στο Game 3 των τελικών της Ανατολής επικράτησαν 121-108 των Καβαλίερς.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 30 πόντους, ενώ ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε ακόμη 22, με τους Νικς να κάνουν το 3-0 κι έτσι να έχουν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» την πρόκριση στους τελικούς τη Δευτέρα (25/05), ολοκληρώνοντας παράλληλα δεύτερο συνεχόμενο sweep στα φετινά playoffs.

Οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φωνάζοντας «Knicks in four» (σ.σ. Νικς στις τέσσερις νίκες) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Νικς έγιναν μόλις η έβδομη ομάδα στην ιστορία του NBA που φτάνει τις 10 διαδοχικές νίκες σε postseason. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν από τους Σέλτικς στην πορεία προς τον τίτλο του 2024, ενώ Καβαλίερς, Σπερς και Λέικερς το έχουν καταφέρει από δύο φορές.

Αξιοσημείωτο είναι πως όλες οι νίκες των Νικς, πλην μίας, έχουν έρθει με διψήφια διαφορά, με μέσο όρο τους 22,5 πόντους.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και επτά ασίστ, τονίζοντας μετά το τέλος: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας. Στο Game 4 πρέπει να εκτελέσουμε ξανά σε υψηλό επίπεδο».

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 21 πόντους για τη Νέα Υόρκη, που είχε σταθερά το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Νικς σούταραν με 55,8% εντός παιδιάς, είχαν 11 εύστοχα τρίποντα και 24/27 βολές.

Για το Κλίβελαντ, ο Έβαν Μόμπλεϊ σημείωσε 24 πόντους, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 23 και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 19. Οι Cavaliers τελείωσαν το παιχνίδι με 12/41 τρίποντα και 12/19 βολές.

Οι γηπεδούχοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 91-82 και «καθάρισαν» ουσιαστικά το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Λάντρι Σάμετ πέτυχε τρία διαδοχικά τρίποντα μέσα σε 99 δευτερόλεπτα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 105-94.

Οι Νικς μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα 9-1 πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 37-27 υπέρ των γηπεδούχων.

Οι Καβαλίερς αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και ισοφάρισαν σε 50-50 με καλάθι του Χάρντεν, όμως οι Νικς απάντησαν με σερί 10-1 και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 60-54.

Στην τρίτη περίοδο, ο Μπράνσον πέτυχε έξι από τους 12 πόντους του σε επιμέρους σκορ 8-1, με τη Νέα Υόρκη να ξεφεύγει με 83-70 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

