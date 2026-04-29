NBA: Με τρομερό Εμπίντ οι Σίξερς, μείωσαν σε 3-2 τη σειρά με τους Σέλτικς

Έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Τζοέλ Εμπίντ, οι Σίξερς επικράτησαν με 113-97 έναντι των Σέλτικς και μείωσαν σε 3-2 τη σειρά για τον πρώτο γύρο των play-offs του NBA.

Με ηγέτες του Εμπίντ και Μάξει, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έφτασαν στη νίκη με 113-97 έναντι των Μπόστον Σέλτικς και μείωσαν σε 3-2 τη σειρά, επιβιώνοντας προς ώρας στον πρώτο γύρο των play-offs.

Πρωταγωνιστές στο Game 5 ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, πετυχαίνοντας συνολικά 33 πόντους, δηλώνοντας παρών μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε για εβδομάδες. Άξιος υποστηρικτής του, ο Ταϊρίς Μάξει, με τον αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει double-double με 25 πόντους και 10 ασίστ.

Από τους ηττημένους, Ο Τζέισον Τέιτουμ πέτυχε 24 πόντους, κατεβάζοντας και 16 ριμπάουντ ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν δεύτερος σκόρερ για τη Βοστώνη με 22 πόντους.

Το Game 6 είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, με τη Φιλαδέλφεια να έχει την ευκαιρία να οδηγήσει σε έβδομο παιχνίδι τη σειρά.

Τα στατιστικά του αγώνα:

ΣΕΛΤΙΚΣ: Χάουσερ 8 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τέιτουμ 24 (4/12 τρίποντα, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κέτα 8 (14 ριμπάουντ), Μπράουν 22 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουάιτ 6, Πρίτσαρντ 12 (1/5 τρίποντα), Βούτσεβιτς 8 (2/5 τρίποντα), Γουόλς 1, Σάιερμαν 3, Γκάρζα 4, Χάρπερ, Γκονζάλεζ, Γουίλιαμς 1

ΣΙΞΕΡΣ: Ούμπρε 4 (6 ριμπάουντ), Τζορτζ 16 (4/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Εμπίντ 33 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Έτζκομπ 10 (7 ριμπάουντ), Μάξι 25 (3/10 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντράμοντ 5 (4 ριμπάουντ), Γκράιμς 18 (4/7 τρίποντα), Μπάρλοου 2, Μπόνα, Λάουρι, Γουότφορντ, Τέρι, Γουόκερ

