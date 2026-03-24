NBA: Σοκάρει ο τραυματισμός του Μούντι - Φόβοι για ζημιά

Onsports Team

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Μόουζες Μούντι, επισκιάζοντας την αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Μάβερικς και «παγώνοντας» τους πάντες στο παρκέ.

Ο άσος των «πολεμιστών» έκλεψε την μπάλα και έφυγε στον αιφνιδιασμό, όμως τη στιγμή που ετοιμαζόταν να τελειώσει τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, κατέρρευσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο, με το αριστερό του γόνατο να δείχνει πως έχει υποστεί σοβαρή ζημιά.

Ο 23χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ αποχώρησε από το παρκέ με φορείο, με την αγωνία να κορυφώνεται για το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Παρά το σοκ, οι Ουόριορς κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη στην παράταση με 137-131, σε ένα αποτέλεσμα που πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω του τραυματισμού.