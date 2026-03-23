Γκαρντέτ: «Το ΝΒΑ πλέον δεν είναι άθλημα, είναι σόου»

Οnsports Τeam

Ο εκ των κορυφαίων αστέρων του ΝΒΑ, μιας άλλης εποχής, με δηλώσεις του κατακεραύνωσε την εικόνα του πρωταθλήματος.

Πολλοί θα συμφωνήσουν και με το παραπάνω με τις δηλώσεις του Κέβιν Γκαρντέτ, ενώ άλλοι τόσοι μάλλον θα διαφωνήσουν έντονα.

Ο άλλοτε αστέρας του ΝΒΑ μίλησε για την εικόνα του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου στις μέρες μας τονίζοντας ότι έχει πάψει να είναι άθλημα και πλέον είναι ένα σόου.

«Το σημερινό παιχνίδι είναι πιο γρήγορο, πιο τεχνικό», παραδέχθηκε. «Αλλά είναι και λίγο σόου. Είναι ένα event. Δεν είναι άθλημα. Σπορ είναι όταν είμαστε στο παρκέ, στο πάτωμα, όταν παλεύεις πραγματικά» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «

«Πρέπει να παίζεις "στα κόκκινα" και να είσαι στο γυμναστήριο. Αν η διασημότητα έρχεται πριν από τη δουλειά σου, τότε υπάρχει πρόβλημα», εξήγησε. «Δεν ξέρω αν όλοι δουλεύουν πλέον στο κορυφαίο επίπεδο».

Παρά την κριτική του, ο Γκαρνέτ ξεχώρισε έναν παίκτη που, κατά τη γνώμη του, κουβαλά τη νοοτροπία παλαιότερων εποχών: τον Άντονι Έντουαρντς. «Έχει νοοτροπία άλλης εποχής όταν πρόκειται για ανταγωνισμό»