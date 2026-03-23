NBA: Ο Κλάκσον «έκρυψε» την μπάλα και βρέθηκε στην κορυφή του Top-5 (video)

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον «μάγεψε» με τη «no look» πάσα του και κατέκτησε την κορυφή στο Top 5 των καλύτερων φάσεων της χθεσινής βραδιάς.

Το θέαμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παραμένει… αστείρευτο.

Ο Κλάρκσον ξεχώρισε στους αγώνες που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03), χάρη στην εντυπωσιακή ασίστ του προς τον Σόχαν, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση με κάρφωμα. Με αυτό τον τρόπο βρέθηκε στην κορυφή του Top-5…

Στη δεύτερη θέση είναι μια σχεδόν πανομοιότυπη συνεργασία, με τους Γκόρντον και Γιόκιτς να συνδυάζονται ιδανικά.