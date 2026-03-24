NBA: Έκαναν… πλάκα στους Μπακς οι Κλίπερς - Τέλος το σερί για Λέικερς - Τα αποτελέσματα
AP Photo/Caroline Brehman
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 09:32
NBA / Λος Άντζελες Κλίπερς / Λος Άντζελες Λέικερς / Μιλγουόκι Μπακς / Ντιτρόιτ Πίστονς

NBA: Έκαναν… πλάκα στους Μπακς οι Κλίπερς - Τέλος το σερί για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

Νέα βαριά ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς οι Κλίπερς τους διέλυσαν 129-96 στο Λος Άντζελες.

Για μία ακόμα βραδιά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκτός λόγω τραυματισμού και τα «Ελάφια» παρουσιάστηκαν κατώτερα των περιστάσεων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους Κλίπερς να κάνουν επίδειξη δύναμης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος είχε 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους Μπακς αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Ράιαν Ρόλινς με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, οι Πίστονς έβαλαν… στοπ στο νικηφόρο σερί των Λέικερς, μια και πήραν τη νίκη 113-110 στην παράταση. Μάλιστα, η ομάδα του Λος Άντεζελς είχε το προβάδισμα 110-109 στα 30’’ πριν το τέλος, ωστόσο, ο Ντάνις Τζένκινς ήταν αυτός που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, έπειτα και από τις τελευταίες άστοχες επιθέσεις του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, ενώ είχε ακόμα και 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Λος Άντζελες Λέικερς 113-110

 

Μαϊάμι Χιτ - Σαν Αντόνιο Σπερς 111-136

 

Ορλάντο Μάτζικ - Ιντιάνα Πέισερς 126-128

 

Φιλαδέλφεια 76ερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 103-123

 

Ατλάντα Χοκς - Μέμφις Γκρίζλις 146-107

 

Σικάγο Μπουλς - Χιούστον Ρόκετς 132-124

 

Γιούτα Τζαζ - Τορόντο Ράπτορς 127-143

 

Ντάλας Μάβερικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 131-137 (παράταση)

 

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Μπρούκλιν Νετς 134-99

 

Λος Άντζελες Κλίπερς - Μιλγουόκι Μπακς 129-96



