Δομινικανή Δημοκρατία: Προεπιλογή με Μοντέρο και «αστέρια» του NBA για το παιχνίδι με τις ΗΠΑ

Η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε προεπιλογή 36 παικτών ενόψει της αναμέτρησης με τις ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα της ονόματα.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Γιαν Μοντέρο της Βαλένθια, ενώ παρόντες είναι επίσης οι Αλ Χόρφορντ, Καρλ-Άντονι Τάουνς, Αντρές Φελίζ, Κρις Ντουάρτε, Λέστερ Κινιόνες και Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία.

Η ομάδα των ΗΠΑ, από την πλευρά της, έχει καλέσει τον Μάικ Τζέιμς για το συγκεκριμένο διεθνές «παράθυρο», γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της αναμέτρησης.