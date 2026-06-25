MundoBasket: Με Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Ούγκο Γκονθάλεθ οι κλήσεις της Ισπανίας για το παράθυρο

Σε κλήσεις 14 παικτών προέβη ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, ενόψει των δύο αγώνων της στο «παράθυρο» του Ιουλίου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αρχηγός της «Φούρια Ρόχα» των πολλών νεαρών παικτών θα είναι ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, ενώ επιστρέφει στην εθνική ανδρών της πατρίδας του ο 20άχρονος σούτινγκ γκαρντ, Ούγκο Γκονθάλεθ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Νο 28 του ΝΒΑ ντραφτ από τους Μπόστον Σέλτικς τον Ιούνιο του 2025.

Πρώτη αντίπαλος της Ισπανίας είναι η Δανία στις 2 Ιουλίου στη Μαδρίτη, ενώ στις 5 Ιουλίου οι Ίβηρες αντιμετωπίζουν τη Γεωργία στην Τιφλίδα. Η Ισπανία προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει, ενώ έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Ο Γκονθάλεθ δεν συμμετείχε στο Ευρωμπάσκετ του 2025 λόγω των υποχρεώσεών του ενόψει της "rookie" σεζόν του στο ΝΒΑ.

Άλλοι νεαροί παίκτες πλην του Ούγκο Γκονθάλεθ στη «Φούρια Ρόχα» είναι οι Ιθαν Αλμάνσα, Μάριο Σεντ-Σουπερί και Αλβάρο Καρδένας.

Οι έμπειροι στους 14 που κάλεσε ο Τσους Ματέο είναι μαζί με τον αρχηγό Ουίλι Ερνανγκόμεθ οι Αλμπέρτο Ντίαθ, Ντάριο Μπριθουέλα, Τζοελ Πάρρα, Πιερ Οριόλα, Σάντι Γιούστα και Οριόλ Παουλί.

Οι 14 παίκτης που κλήθηκαν από τον Τσους Ματέο για τους δύο αγώνες της εθνικής Ισπανίας τον Ιούλιο είναι οι εξής: