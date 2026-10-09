· Πανασιναϊκός

Το ευχαριστώ του Παναθηναϊκού AKTOR στον κόσμο – «Μόνο η αρχή του ταξιδιού…»

Το μήνυμα της «πράσινης» ΚΑΕ στους φιλάθλους, αναφορικά με την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή τους, στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της EuroLeague. 

Ηλίας Λαλιώτης

Το ευχαριστώ του Παναθηναϊκού AKTOR στον κόσμο – «Μόνο η αρχή του ταξιδιού…»
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Το T-Center είναι ξανά… κάστρο. Η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR που σκορπά τρόμο σε κάθε αντίπαλο που πρέπει να αγωνιστεί εκεί. Λόγω της ομάδας που «χτίζει» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, της ποιότητας του ρόστερ, αλλά και του κόσμου που δημιουργεί την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Στους φιλάθλους απευθύνθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους στα πρώτα τέσσερα ματς της Regular Season στη EuroLeague.

Το μήνυμα των «πράσινων»:

«Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της EuroLeague, ήσασταν δίπλα μας.

Η φωνή και το πάθος σας έκανε το σπίτι μας, άλλη μια φορά, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Και είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού…

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ οπαδοί του Παναθηναϊκού».

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