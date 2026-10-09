Το ευχαριστώ του Παναθηναϊκού AKTOR στον κόσμο – «Μόνο η αρχή του ταξιδιού…»

Το T-Center είναι ξανά… κάστρο. Η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR που σκορπά τρόμο σε κάθε αντίπαλο που πρέπει να αγωνιστεί εκεί. Λόγω της ομάδας που «χτίζει» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, της ποιότητας του ρόστερ, αλλά και του κόσμου που δημιουργεί την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Στους φιλάθλους απευθύνθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την συμπαράστασή τους στα πρώτα τέσσερα ματς της Regular Season στη EuroLeague.

Το μήνυμα των «πράσινων»:

«Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της EuroLeague, ήσασταν δίπλα μας.

Η φωνή και το πάθος σας έκανε το σπίτι μας, άλλη μια φορά, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Και είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού…

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ οπαδοί του Παναθηναϊκού».