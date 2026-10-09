«Η EuroLeague κινείται για την εξαγορά της Αδριατικής Λίγκας»

Δομικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο δρομολογεί η EuroLeague, καθώς σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Sport Klub», η διοργάνωση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ABA League με στόχο να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της! .

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βαρκελώνη ανάμεσα σε στελέχη της EuroLeague και εκπροσώπους των ομάδων της ABA League. Το «παρών» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έδωσαν μάλιστα και εκπρόσωποι της Ντουμπάι αλλά και της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα, παρότι δεν αποτελούν μετόχους της Αδριατικής Λίγκας.

Εκεί, η EuroLeague εξέφρασε την πρόθεσή της να μπει στο μετοχικό σχήμα της ABA League στο άμεσο μέλλον. Στόχος της κίνησης είναι να καταστεί η κύρια μέτοχος και ουσιαστικά να εξαγοράσει την Αδριατική Λίγκα, εντάσσοντάς την στον ευρύτερο σχεδιασμό της.

Η ανακοίνωση

«Σε αυτό το στάδιο, όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, οπότε είναι πρόωρο να προβλέψουμε τη φύση της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες, η καθεμία ξεχωριστά, ανήκουν στους ίδιους τους συλλόγους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε καλό δρόμο προς μια πιθανή μελλοντική συμφωνία μπορούσε να συναχθεί από τους φετινούς διορισμούς εντός της ίδιας της ABA League. Άτομα που έχουν εργαστεί στην EuroLeague για πολλά χρόνια έχουν διοριστεί σε θέσεις μεγάλης ευθύνης.

Αθλητικός διευθυντής της ABA League ορίστηκε ο Ιμπραήμ Ερκάν, ενώ πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ. Είναι επίσης οι μεσολαβητές σε αυτές τις συνομιλίες».