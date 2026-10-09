Σίλβερ: «Συνεχίζονται κανονικά οι συζητήσεις με την EuroLeague»

Μπορεί η αρχική πρόταση να μην ευδοκίμησε, όμως ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ξεκαθάρισε πως οι συζητήσεις με την EuroLeague βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως τα ποσά που πέφτουν στο τραπέζι για το «NBA Europe» προκαλούν... ίλιγγο.

Παρά το αρχικό «όχι» από μερίδα μετόχων της EuroLeague ο Σίλβερ ξεκαθάρισε πως οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αδιεξόδου: «Είναι υπερβολικό να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μία δύσκολη φάση. Εμείς προχωράμε με αυτό που αποκαλούμε NBA Europe», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν το NBA είναι διατεθειμένο να προχωρήσει στην ίδρυση της νέας Λίγκας ακόμα και χωρίς την Ευρωλίγκα, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Ναι, αλλά θεωρώ πως στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μαζί τους».

Παράλληλα, ο Κομισάριος αποκάλυψε το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το project, τονίζοντας πως στην «κλειστή ομάδα» των ενδιαφερόμενων περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακά μπασκετικά κλαμπ όσο και τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά brands της Ευρώπης.