Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται τα επόμενα 10 χρόνια το μπάσκετ»

Απόλυτα ικανοποιημένος από τη δουλειά που γίνεται στον Παναθηναϊκό AKTOR εμφανίζεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βλέπει να δημιουργείται κάτι ξεχωριστό για την ομάδα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα παρουσιάζει ο Σέρβος προπονητής, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!».

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο DPG αναφέρθηκε στην ικανοποίηση που νιώθει βλέποντας αυτό που δημιουργείται, ενώ υπογράμμισε πως η φετινή χρονιά θα μείνει αξέχαστη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Είναι μια τεράστια ικανοποίηση να παρακολουθείς κάτι τόσο υπέροχο να χτίζεται, που λογικά δεν θα υπάρξει ποτέ λόγος να καθίσεις στην πλευρά του γηπέδου ξανά... κάποια και αν είναι.

Πιστεύω ότι αυτή είναι ο πιο υγιής οργανισμός που υπάρχει και φέτος, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, θα είναι μια εποχή για την οποία θα λέμε στα εγγόνια μας και θα ριγούμε.

Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!».