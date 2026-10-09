Ομπράντοβιτς: «Όλοι προσέφεραν στη νίκη – Φυσικά και θέλω περισσότερα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε να κάνει… πλάκα στους αντιπάλους του κι αυτή τη φορά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως ακόμη υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι μετά τα πρώτα λεπτά του ματς ξεκινήσαμε να παίζουμε σοβαρά, επιθετικά στην άμυνα και χρησιμοποιήσαμε την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα. Η Φενερμπαχτσέ δεν τα παρατάει ποτέ. Είδατε ότι πάλεψε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο τελευταίο λεπτό έπαιξε πιεστική άμυνα, έπαιξε με παγίδες, είχαμε μερικά προβλήματα. Όμως εμείς παίξαμε πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ. Πέντε ήρθαν στην πρώτη περίοδο και σκόραραν τα πάντα μετά τα ριμπάουντ. Αυτό ήταν βασικό πρόβλημα.

Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σαν ομάδα. Βλέποντας τα στατιστικά είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο καλύτερός μας παίκτης, αλλά η ομαδικότητα είναι κάτι που μου άρεσε πολύ. Κάποια πράγματα δεν φαίνονται στα στατιστικά. Για παράδειγμα, η τρομερή δουλειά του Μπόνγκα. Ήταν τρομερός αμυντικά. Έδωσε τον τόνο στην ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, τους παίκτες μου, ευχαριστώ όσους μας στηρίζουν και εύχομαι στον φίλο μου τον Σάρας και στην Φενέρ τα καλύτερα για το μέλλον».

Για το πόσο μακριά είναι ο Παναθηναϊκός που φαντάζεται: «Είναι το ξεκίνημα της σεζόν, έχουμε παίξει τέσσερα παιχνίδια. Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας. Αύριο θα έχουμε προπόνηση εδώ και θα πάμε στην Πάτρα. Μετά έχουμε την διαβολοβδομάδα. Πολλά ματς. Τα πράγματα που με ικανοποιούν είναι ότι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι και τους αρέσει να παίζουν μπάσκετ, βοηθούν ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκτός, απόψε έπαιξε 10 λεπτά και ήταν τρομερός. Όλοι προσέφεραν στη νίκη. Παίξαμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, από τα όσα έχουμε δει».

Για τον Λεσόρ: «Έπαιξε καλά. Είναι σοβαρός στις προπονήσεις, όπως όλοι οι παίκτες. Καταλαβαίνει το παιχνίδι. Ξέρει ποιος είναι ο τρόπος και πώς πρέπει να παίζει. Πάντα παλεύει. Είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ. Ας δούμε αν μπορεί να συνεχίσει έτσι.

Ανέφερα μερικά ονόματα, αλλά δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Η ομάδα είναι σημαντική για εμένα. Δεν είναι σημαντικό να στεκόμαστε, όπως σήμερα για παράδειγμα, στους δημιουργούς. Έχουμε τους δημιουργούς που είναι πολύ καλοί και σημαντικοί, αλλά στέκομαι στο τι κάνει η ομάδα. Όποιος και αν παίζει είναι σημαντικό να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε 9 παίκτες. Για παράδειγμα, ο Φαλ ήρθε και έπαιξε μετά από τόσο μεγάλη απουσία. Πρέπει να τον καταλάβουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εντάξουμε στην ομάδα, ώστε όλοι να είναι σημαντικοί. Όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους».

Για την άμυνα και αν είναι στο επίπεδο που θέλει: «Φυσικά θέλω περισσότερα. Έτσι είναι η ζωή μας. Αν είσαι ικανοποιημένος μετά από τέσσερα ματς, δεν είναι καλό. Σε κάθε ματς στο μπάσκετ υπάρχουν φθηνοί πόντοι. Πρέπει να δουλέψουμε για αυτό. Στην πρώτη περίοδο σκόραραν μετά από επιθετικά ριμπάουντ, νομίζω 12, και 10 πόντους σε εύκολο τρανζίσιον. Άρα 22 πόντους. Δεν είναι εύκολο, είναι μέρος του παιχνιδιού. Όλοι οι προπονητές θέλουμε το τέλειο, αλλά είναι αδύνατο να είσαι τέλειος. Ας έχουμε το ίδιο πνεύμα και να δουλέψουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, μέσω των οποίων οι αντίπαλοι σκοράρουν εύκολους και φθηνούς πόντους».