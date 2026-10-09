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Ομπράντοβιτς για Γιασικεβίτσιους: «Τον αγαπώ αυτό τον τύπο» (Video)

Ο Σέρβος κόουτς μίλησε για τον Λιθουανό συνάδελφό του πλέον, ενώ αποκάλυψε και τι χρώμα είχε η γραβάτα που του χάρισε. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ομπράντοβιτς για Γιασικεβίτσιους: «Τον αγαπώ αυτό τον τύπο» (Video)
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το δώρο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR, αποθέωσε τον «Σάρας» και παράλληλα τόνισε πως θα του έχει κι αυτός ένα δώρο στο δεύτερο γύρο.

«Έχουμε ξεχωριστή σχέση. Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο. Χρόνια ολόκληρα. Κάνει εκπληκτική δουλειά. Στη Ζαλγκίρις, στην Μπαρτσελόνα, τώρα στη Φενέρμπαχτσε. Αστειεύτηκε πως ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν φοράω γραβάτα και μου έφερε μια ωραία πράσινη γραβάτα. Αυτός είναι ο Σαρούνας. Τον ευχαριστώ και χωρίς να υπόσχομαι, θα του πάω κι εγώ κάτι όταν παίξουμε ξανά».

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