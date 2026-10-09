· Παναθηναϊκός · Φενέρμπαχτσε

Γιασικεβίτσιους: «Πιο ξεχωριστή η φετινή επιστροφή – Η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος… έβγαλε το καπέλο στην ατμόσφαιρα του T-Center αλλά και την ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR – Η αναφορά στο δώρο που έκανε στον Ομπράντοβιτς. 

Ηλίας Λαλιώτης

Γιασικεβίτσιους: «Πιο ξεχωριστή η φετινή επιστροφή – Η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραδέχτηκε πως βούρκωσε από την υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR στο T-Center. O κόουτς της Φενέρμπαχτσε, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ζέλικο, στον Παναθηναϊκό. Τους ευχαριστώ για την υπέροχη υποδοχή. Είναι πάντα μεγάλη απόλαυση το να επιστρέφω στο ΟΑΚΑ και φέτος είναι ακόμα πιο ξεχωριστό λόγω των οικείων προσώπων.

Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να κερδίσεις στο ΟΑΚΑ. Δεν είχαμε καμία συνέπεια στο ματς. Δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα. Χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με τον χειρότερο τρόπο. 32 φάουλ. Δεν σταματάς το φαστ-μπρέικ και κάνεις φάουλ στον σουτέρ στο τρίποντο. Μείναμε στο ματς με τα επιθετικά ριμπάουντ για λίγο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ».

Για το αν τον προβλημάτισε περισσότερο τα λάθη της ομάδας του ή η ευκολία που σκόραρε ο Παναθηναϊκός από κοντά και για το αν βούρκωσε στην υποδοχή: «Δεν θέλω να φανώ αλαζόνας, αλλά κάθε φορά βουρκώνω. Κακομαθαίνεις με τέτοια υπέροχη υποδοχή. Οπότε, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά.

Έκαναν 10 λάθη και εμείς 17. Μας έβγαλαν εκτός του παιχνιδιού μας, εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Ήταν πιο physical, ειδικά στο front court. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας ματς, το πρώτο ματς για μερικούς παίκτες μας σε ένα γήπεδο όπως το ΟΑΚΑ, είναι καλή εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν στο τέλος είμαστε κοντά στις νίκες, η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη».

Για το τι είπε στον Ομπράντοβιτς στο τετ-α-τετ τους και αν το δώρο που του πήρε ήταν γραβάτα: «Ήταν γραβάτα. Ήταν ώρα να πάρει γραβάτα. Οπότε του πήρα εγώ. Του είπα ότι αν χρειαστεί βοήθεια να πάρει γραβάτα, θα τον βοηθήσω».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:36 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Όλοι προσέφεραν στη νίκη – Φυσικά και θέλω περισσότερα»

00:34 EUROLEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες»

00:24 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για Γιασικεβίτσιους: «Τον αγαπώ αυτό τον τύπο» (Video)

00:13 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Πιο ξεχωριστή η φετινή επιστροφή – Η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη»

00:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Ισοπέδωσε τη Φενέρ και συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - 4/4 και η Βαλένθια

23:59 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Ξεχωρίζω τον Μπόνγκα, ήταν εκπληκτικός στην άμυνα»

23:49 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»

23:47 EUROLEAGUE

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού

23:41 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι – Σκέφτομαι την ομάδα, όχι τον εαυτό μου»

23:40 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Χάποελ 93-82: Νίκησαν εύκολα και συνεχίζουν με το απόλυτο οι «πορτοκαλοί»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάαλαντ: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε»

23:22 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Χαίρεται η Ελλάδα, τρομοκρατείται η Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας