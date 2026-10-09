Γιασικεβίτσιους: «Πιο ξεχωριστή η φετινή επιστροφή – Η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραδέχτηκε πως βούρκωσε από την υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR στο T-Center. O κόουτς της Φενέρμπαχτσε, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ζέλικο, στον Παναθηναϊκό. Τους ευχαριστώ για την υπέροχη υποδοχή. Είναι πάντα μεγάλη απόλαυση το να επιστρέφω στο ΟΑΚΑ και φέτος είναι ακόμα πιο ξεχωριστό λόγω των οικείων προσώπων.

Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να κερδίσεις στο ΟΑΚΑ. Δεν είχαμε καμία συνέπεια στο ματς. Δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα. Χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με τον χειρότερο τρόπο. 32 φάουλ. Δεν σταματάς το φαστ-μπρέικ και κάνεις φάουλ στον σουτέρ στο τρίποντο. Μείναμε στο ματς με τα επιθετικά ριμπάουντ για λίγο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ».

Για το αν τον προβλημάτισε περισσότερο τα λάθη της ομάδας του ή η ευκολία που σκόραρε ο Παναθηναϊκός από κοντά και για το αν βούρκωσε στην υποδοχή: «Δεν θέλω να φανώ αλαζόνας, αλλά κάθε φορά βουρκώνω. Κακομαθαίνεις με τέτοια υπέροχη υποδοχή. Οπότε, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά.

Έκαναν 10 λάθη και εμείς 17. Μας έβγαλαν εκτός του παιχνιδιού μας, εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Ήταν πιο physical, ειδικά στο front court. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας ματς, το πρώτο ματς για μερικούς παίκτες μας σε ένα γήπεδο όπως το ΟΑΚΑ, είναι καλή εμπειρία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν στο τέλος είμαστε κοντά στις νίκες, η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη».

Για το τι είπε στον Ομπράντοβιτς στο τετ-α-τετ τους και αν το δώρο που του πήρε ήταν γραβάτα: «Ήταν γραβάτα. Ήταν ώρα να πάρει γραβάτα. Οπότε του πήρα εγώ. Του είπα ότι αν χρειαστεί βοήθεια να πάρει γραβάτα, θα τον βοηθήσω».