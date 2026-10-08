Λεσόρ: «Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι – Σκέφτομαι την ομάδα, όχι τον εαυτό μου»

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στο EuroLeague TV:

Για την απόδοσή του: «Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Ηταν μια δύσκολη περίοδος η περσινή και όχι μόνο. Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι, σκέφτομαι πάντα την ομάδα και όχι τον εαυτό μου ή τα στατιστικά. Προσπαθώ πάντα να μπαίνω με τη σωστή νοοτροπία».

Για τον τομέα των ριμπάουντ: «Ξέρουμε ότι τα ριμπάουντ ήταν από τα αδύναμα σημεία μας, στα επιθετικά ιδίως. Είναι μια ομαδική προσπάθεια, πρέπει όλοι να πηγαίνουμε στα ριμπάουντ και προσωπικά θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει».

Για το επόμενο ματς της ομάδας κόντρα στην Παρτιζάν: «Είναι πάντα ξεχωριστό για μένα το Βελιγράδι και το ματς με την Παρτιζάν. Και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι και να πάρουμε τη νίκη».