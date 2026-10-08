Στο T-Center ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα: Εγκάρδια υποδοχή από την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου (video)

Εκλεκτές παρουσίες στο Telekom Center Athens για τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες των τελευταίων ετών στην EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε και πέρα από την «μάχη» των πάγκων, ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο πρόεδρος της EuroLeague και πρώην άσος των «πράσινων» βρέθηκε στα επίσημα, όπου είχε εγκάρδια υποδοχή από την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, με την οποία κάθισε μαζί, όπως φυσικά και με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο.

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