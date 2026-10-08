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Αποθέωση για “Ζοτς”-Σάρας και θερμή αγκαλιά

Πανδαιμόνιο στο Telekom Center Athens για τους δύο προπονητές, με την αγκαλιά των δύο να “μιλάει” από μόνη της. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Αποθέωση για “Ζοτς”-Σάρας και θερμή αγκαλιά
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Από την αποθέωση του Γιασικεβίτσιους, στην αποθέωση του Ομπράντοβιτς. Οι δύο προπονητές της αποψινής “μάχης” στο Telekom Center Athens έκαναν την εμφάνιση τους στο glass floor του γηπέδου με λίγα λεπτά διαφορά και αμφότεροι γνώρισαν την απόλυτη Παναθηναϊκή αποθέωση.

Ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε έκανε σαν… μικρό παιδί κατά τη διάρκεια της αποθέωσης από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ λίγο αργότερα κατέφθασε στον πάγκο των Τούρκων ο Σέρβος τεχνικός.

Με μια αγκαλιά από τα… παλιά, να “μιλάει” από μόνη της….

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