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Ολυμπιακός: Sold-out το «ερυθρόλευκο» ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για τα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα στην Ισπανία εξαντλήθηκαν.

Ολυμπιακός: Sold-out το «ερυθρόλευκο» ταξίδι σε Βαλένθια και Βαρκελώνη
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Την στήριξη του κόσμου του θα έχει ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Βαλένθια (13/10, 22:00) και Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30).

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, οι φίλοι των Πειραιωτών εξάντλησαν όλες τις θέσεις για το... tour στην Ιβηρική, δίνοντας για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Το ταξίδι για Βαλένθια – Βαρκελώνη (12–17 Οκτωβρίου) με το Together We Fly είναι SOLD OUT!

Η ομάδα μας δεν θα είναι μόνη της στις δύο αναμετρήσεις επί ισπανικού εδάφους! Οι φίλαθλοι του Θρύλου θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, στηρίζοντας με τη φωνή και τον παλμό τους παίκτες μας τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια όσο και σε εκείνον με την Μπαρτσελόνα!

Σας ευχαριστούμε θερμά για την τεράστια ανταπόκριση και για τη διαρκή και δυναμική στήριξη που προσφέρετε στην ομάδα μας και τη φετινή σεζόν, σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης».

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