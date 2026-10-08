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Ολυμπιακός; Απαλλάχθηκε ο Μπαρτζώκας για το επεισόδιο στην Μπολόνια με τη βοήθεια της Βίρτους

Για μια ακόμα φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας την... έβγαλε καθαρή για τη συμπεριφορά του.

Ολυμπιακός; Απαλλάχθηκε ο Μπαρτζώκας για το επεισόδιο στην Μπολόνια με τη βοήθεια της Βίρτους
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Το πειθαρχικό όργανο της EuroLeague αθώωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το επεισόδιο που είχε με παίκτες της Βίρτους Μπολόνια μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, πριν από μία εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε καταγγείλει τον προπονητή των Πειραιωτών για τη συμπεριφορά του, ωστόσο, με τη στήριξη της Βίρτους Μπολόνια, η οποία ανέφερε πως δεν εξέλαβε ως επιθετική την κίνηση, ο Έλληνας τεχνικός απέφυγε την τιμωρία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ:

«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον Αθλητικό Δικαστή της EuroLeague, μετά την καταγγελία που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για το περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την 1η Οκτωβρίου 2026.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού και όχι το αντίθετο. Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ του κόουτς κατέθεσε η Βίρτους Μπολόνια».

Θυμηθείτε το περιστατικό:

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