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Στραζέλ ενόψει Ολυμπιακού: «Ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς θα μας επηρεάσει»

Δηλώσεις ενόψει του επερχόμενου αγώνα με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena παραχώρησε ο γκαρντ της Εφές, Ματ Στραζέλ.

Στραζέλ ενόψει Ολυμπιακού: «Ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς θα μας επηρεάσει»
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Στον βαθμό δυσκολίας που κρύβει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αλλά και στις επιπτώσεις από την απουσία του Μάικ Τζέιμς στάθηκε ο Ματ Στραζέλ ενόψει της μάχης της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague (09/10, 21:15).

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην ισχύ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες που κρύβει ένα τέτοιο παιχνίδι, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως άπαντες είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Στραζέλ:

«Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς θα μας επηρεάσει, αλλά, ό,τι κι αν συμβεί, θα παλέψουμε για τον εαυτό μας, τους φιλάθλους μας και φυσικά για τον Μάικ.

Ξέρω ότι όλοι σε αυτή την ομάδα μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μας, γιατί παραμένουμε η ίδια ομάδα παικτών.

Πηγαίνουμε στην Αθήνα με μεγάλη αποφασιστικότητα και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε από εδώ και πέρα».

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