Γιασικεβίτσιους στο «ΜΠΙΦ»: «Απίστευτη η σχέση μου με τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Αποκλειστικά στην εκπομπή «ΜΠΙΦ» του Onsports μίλησε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Λιθουανό τεχνικό της Φενέρμπαχτσε να αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστροφή του στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Λιθουανός τεχνικός αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον αγώνα, θυμήθηκε τις στιγμές του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ «τρόλαρε» απολαυστικά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, εκφράζοντας παράλληλα τη διαρκή αγάπη του για τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λιθουανός τεχνικός στο «ΜΠΙΦ»:

Για τα συναισθήματα της επιστροφής του στην Ελλάδα: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα είναι ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το απολαύσεις, να δεις τους φίλους σου, όμως παράλληλα έχουμε έρθει εδώ για δουλειά. Οπότε, αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε, θα είναι υπέροχο».

Για το αν θα έχει την ευκαιρία να διασκεδάσει: «Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό να δεις κάποιους παλιούς φίλους, να δεις κάποια μέρη εδώ. Ακόμα νιώθω σαν στο σπίτι μου».

Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Δεν ξέρω αν είναι τόσο κρίσιμης σημασίας το παιχνίδι, ελπίζω να μην είναι δύσκολο απλά για τη Φενέρμπαχτσε αλλά και για τον Παναθηναϊκό επίσης. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό εδώ. Είναι ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού βρισκόμαστε σαν ομάδα αυτή τη στιγμή».

Για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του: «Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Όλα τα μεγάλα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός έχει έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ, σουτάρει αρκετά τρίποντα και κλέβει συχνά μπάλες. Γενικότερα, όλοι οι εύκολοι πόντοι και οι μικρές λεπτομέρειες συχνά καθορίζουν τέτοιους αγώνες».

Για το συναπάντημα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Μοιάζει φυσιολογικό να προπονεί τον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο, το έχουμε συνηθίσει αυτό. Και τώρα που επέστρεψε, το συναίσθημα είναι το ίδιο με τότε».

Για τη συνάντηση με τον Δημήτρη Διαμαντίδη στο γυμναστήριο του T-Center: «Είμαι χαρούμενος που ο Δημήτρης ξέρει πού είναι το γυμναστήριο. Όταν ήταν παίκτης, νομίζω δεν ήξερε πού ακριβώς ήταν και τώρα που τελείωσε την καριέρα του είμαι ευτυχισμένος που κατάλαβε ότι το ΟΑΚΑ έχει γυμναστήριο!».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είναι απίστευτη αυτή η σχέση που έχω με τον κόσμο της ομάδας, πάντα ήταν υποστηρικτικοί και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Για εμένα είναι από τα καλύτερα 20 δευτερόλεπτα της σεζόν όταν βγαίνω στο ΟΑΚΑ, ελπίζω αυτή η σχέση να μην αλλάξει ποτέ».