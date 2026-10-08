Μπαρτζώκας: «Σημαντική η υποστήριξη του κόσμου μας, έχουμε σεβασμό για την Εφές»

Στην καθιερωμένη Media Day του Ολυμπιακού πριν το παιχνίδι με την Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίδραση που θα έχει η αλλαγή έδρας στην ομάδα του, ενώ παράλληλα έδωσε τη δική του απάντηση για το περιστατικό στο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για το τι διαφορετικό περιμένει επειδή το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena: «Καταρχάς θα ήθελα να εξωτερικεύσω το πώς σκεφτόμαστε. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός, ενώ έχουμε κάνει 15-16 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο ματς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, που μας υποστηρίζει.

Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει η φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη.

Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά.

Χρειάζονται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός».

Για την επιλογή της έδρας: «Και εκτός Αθήνας εάν παίζαμε και στην Κύπρο και στην Κρήτη και δεν ξέρω ποια άλλα λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ένα θέμα που ρωτήθηκα εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Επαναλαμβάνω μία πολύ δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο, είναι τα logistics, είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα και κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα.

Βλέπετε ότι οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι καλύτεροι μπορούσε να για έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, ότι παίζουμε έξω είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλουμε».

Για το ότι ο Ολυμπιακός προπονείται στο ΣΕΦ και παίζει στη Sunel Arena: «Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε, στη Sunel Arena θα κάνουμε μόνο shot around την ημέρα του αγώνα. Επομένως θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο. Ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε».

Για την Εφές: «Είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό, λόγω του προπονητή και του ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει καλύτερη χρονιά από πέρυσι”.

Για τον τραυματισμό του Τζέιμς και εάν αλλάζει τα πλάνα του Ολυμπιακού: “Με την ευκαιρία να του ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός».

Για τα όσα έγιναν στη Μπολόνια: «Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί.Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει».