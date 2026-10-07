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Γιασικεβίτσιους: «Μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (08/10, 21:15), χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ένα από τα πιο δύσκολα της σεζόν για κάθε ομάδα της EuroLeague.

Γιασικεβίτσιους: «Μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν»
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, σε μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων για τις δύο ομάδες.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στις δυσκολίες που περιμένει να αντιμετωπίσει η ομάδα του, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν.

Ο Λιθουανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα και στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας την ποιότητα που διαθέτει, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές.

Η δήλωση του Γιασικεβίτσιους:

«Μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν. Στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, είναι πάντα πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι. Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Έχουν παίκτες που μπορούν να αλλάξουν μόνοι τους την εξέλιξη ενός αγώνα και έναν από τους καλύτερους προπονητές. Ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της σεζόν».

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