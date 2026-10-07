· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Έτσι προφέρονται σωστά τα ονόματα των «πράσινων» αστέρων (Video)

Η ΚΑΕ δημοσίευσε video με τους παίκτες του ρόστερ να προφέρουν το όνομά τους, προκειμένου να αποφεύγονται λάθη. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Έτσι προφέρονται σωστά τα ονόματα των «πράσινων» αστέρων (Video)
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Με τους Έλληνες είναι εύκολο. Αν και οι Ευρωπαίοι μάλλον θα δυσκολεύονται αρκετά να προφέρουν το «Ρογκαβόπουλος» ή το «Μαντζούκας». Οι ξένοι ίσως και να μπερδεύουν λίγο με την προφορά των ονομάτων τους.

Έτσι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στη δημοσιότητα video στο οποίο κάθε παίκτης του «τριφυλλιού» προφέρει με το σωστό τρόπο το όνομα και το επίθετό του. Για να αποφεύγονται λάθη.

Δείτε το video:

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